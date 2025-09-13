Партизаны обнаружили новый комплекс ПВО оккупантов в Крыму: опубликовано фото

Российские войска во временно оккупированном Крыму установили новый комплекс противовоздушной обороны - несколько пусковых установок ЗРК С-300/С-400, а также радары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

Также сообщается, что расположение обнаруженного объекта и координаты будут переданы Силам обороны Украины. Также ведется наблюдение за графиком дежурства и особенностями боевой работы.

"Разведана позиция российской ПВО под Керчью. Обнаружены 4 пусковые установки ЗРК С-300/С-400, а также две станции радиолокации: 30Н6Е2 и 96Л6Е", - отметили агенты "Крымского ветра".

Выявление ключевых баз россиян на оккупированных территориях

Напомним, ранее агенты движения "Атеш" обнаружили ключевой логистический объект российской армии во временно оккупированном Луганске, который обеспечивает врага топливом. Также представители движения разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.

Кроме того, недавно партизаны в Севастополе обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который сейчас функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".

Также агенты движения "Атеш" показали ситуацию на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.