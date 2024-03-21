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Партизани виявили місце розташування техніки загарбників в окупованому Севастополі (фото)

Україна, Четвер 21 березня 2024 12:24
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Партизани виявили місце розташування техніки загарбників в окупованому Севастополі (фото) Фото: партизани виявили місцерозташування техніки РФ в Севастополі (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Українські партизани виявили в окупованому Сімферополі місце дислокації загарбників. Війська РФ переховують свою техніку в районі автостанції, якою користується цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Нашим агентам вдалося встановити пункт розташування окупаційного підрозділу в районі вузлової станції "Острянкове", що розташована в селищі міського типу Гвардійське", - йдеться в повідомленні.

Партизан дізнались, що в районі автостанції, що по вулиці Лєніна, розташовані близько 11 військових вантажівок та гаубиці 122 калібру, типу "Д-20" чи "Д-30".

"Це черговий доказ того, що російська армія розміщує військову техніку та особовий склад на території об'єктів транспортної інфраструктури для того, щоб надалі звинуватити Сили оборони України в ударах по цивільних об'єктах", - зауважують в "АТЕШ".

Фото: партизани виявили місце розташування техніки РФ в Севастополі (t.me/atesh)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.

Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Днями партизани виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

Вчора стало відомо, що рух опору виявив в окупованому Джанкої новоприбулих загарбників та ворожу техніку для пересування особового складу.

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