Партизаны обнаружили месторасположение техники захватчиков в оккупированном Севастополе (фото)

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Симферополе место дислокации захватчиков. Войска РФ скрывают свою технику в районе автостанции, которой пользуется гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".