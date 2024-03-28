Партизани провели розвідку на території Гвардійського в Криму: що вдалось виявити (фото)

Партизани в окупованому Гвардійському змогли зафіксувати прибуття російської військової техніки на залізничну станцію "Остряково".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Наразі вся техніка розміщена на території військової частини недалеко від залізничної станції на території, яка оточена цивільною забудовою", - йдеться в повідомленні.
Також партизанам вдалось встановити, що частина розміщеної на даному об'єкті техніки перебуває в неробочому стані.
"Можливо, російське командування створило неправдивий об'єкт зосередження техніки з метою надалі звинуватити СОУ в ударах по цивільній інфраструктурі", - припускають партизани.
Нещодавно партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.
Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.
Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.
Днями стало відомо, що рух опору виявив в окупованому Джанкої новоприбулих загарбників та ворожу техніку для пересування особового складу.
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