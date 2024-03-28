Партизани провели розвідку на території Гвардійського в Криму: що вдалось виявити (фото)

"Наразі вся техніка розміщена на території військової частини недалеко від залізничної станції на території, яка оточена цивільною забудовою", - йдеться в повідомленні.

Також партизанам вдалось встановити, що частина розміщеної на даному об'єкті техніки перебуває в неробочому стані.

"Можливо, російське командування створило неправдивий об'єкт зосередження техніки з метою надалі звинуватити СОУ в ударах по цивільній інфраструктурі", - припускають партизани.