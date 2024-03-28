Партизаны провели разведку на территории Гвардейского в Крыму: что удалось обнаружить (фото)

Партизаны в оккупированном Гвардейском смогли зафиксировать прибытие российской военной техники на железнодорожную станцию "Остряково".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"Пока вся техника размещена на территории воинской части недалеко от железнодорожной станции на территории, которая окружена гражданской застройкой", - говорится в сообщении.
Также партизанам удалось установить, что часть размещенной на данном объекте техники находится в нерабочем состоянии.
"Возможно, российское командование создало ложный объект сосредоточения техники с целью обвинить СОУ в ударах по гражданской инфраструктуре", - предполагают партизаны.
Недавно партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.
Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.
Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.
На днях стало известно, что движение сопротивления обнаружило в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.
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