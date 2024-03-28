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Партизаны провели разведку на территории Гвардейского в Крыму: что удалось обнаружить (фото)

Фото: партизаны зафиксировали технику РФ в Крыму.
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны в оккупированном Гвардейском смогли зафиксировать прибытие российской военной техники на железнодорожную станцию "Остряково".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Пока вся техника размещена на территории воинской части недалеко от железнодорожной станции на территории, которая окружена гражданской застройкой", - говорится в сообщении.

Также партизанам удалось установить, что часть размещенной на данном объекте техники находится в нерабочем состоянии.

"Возможно, российское командование создало ложный объект сосредоточения техники с целью обвинить СОУ в ударах по гражданской инфраструктуре", - предполагают партизаны.

Фото: обнаружена техника РФ и ее местонахождение (t.me/atesh)

 

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

На днях стало известно, что движение сопротивления обнаружило в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.

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