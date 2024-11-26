Партизани порушили військову логістику окупантів біля Криму
Представники підпілля влаштували диверсію у тимчасово підконтрольних російським окупантам районах на півдні України. В результаті дій партизанів було порушено логістику ворога на залізниці на ділянці Новоолексіївка - Мелітополь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
Зазначається, що було знищено електрообладнання релейної шафи у населеному пункті Олексіївка в Херсонській області, біля адмінкордону з окупованим Кримом.
У русі звертають увагу, що залізнична гілка на ділянці Новоолексіївка - Мелітополь "забезпечує російські війська в Запорізькій області, які зараз активно штурмують українські позиції".
"Нам надійшла інформація, що окупаційна "поліція" сполошена та активно шукає нашого агента, але їм його не знайти", - передали в "Атеш".
Також було оприлюднено координати: 46.262497255, 34.677796341. Та викладені в мережу кадри щодо проведення даної диверсії.
Інші диверсії партизанів на залізничних об'єктах
Нагадаємо, раніше представники руху "АТЕШ" знищили релейну шафу в районі Армянська. Таким чином партизани зірвали постачання російської техніки та боєприпасів з окупованого Криму в Херсонську область.
Також повідомлялося, що перед цим партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.
У серпні стало відомо, що українське підпілля знищило важливий логістичний вузол окупантів у Донецьку - партизани пошкодили ділянку залізниці, через яку загарбники переправляли техніку.
Додамо, що у липні українські партизани зупинили рух залізничних складів із боєприпасами КНДР під Єкатеринбургом. Успішна операція була проведена на Транссибірській залізничній магістралі.
Також повідомлялося, що у березні представники підпілля провели диверсію в Московській області на залізничному об'єкті - партизани знищили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.
У лютому представники підпілля здійснили диверсію на залізниці у російському Волгограді. Це завадило логістиці військ окупантів.
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