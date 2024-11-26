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Партизани порушили військову логістику окупантів біля Криму

Вівторок 26 листопада 2024 05:58
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Партизани порушили військову логістику окупантів біля Криму Ілюстративне фото: ешелон військової техніки РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представники підпілля влаштували диверсію у тимчасово підконтрольних російським окупантам районах на півдні України. В результаті дій партизанів було порушено логістику ворога на залізниці на ділянці Новоолексіївка - Мелітополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Зазначається, що було знищено електрообладнання релейної шафи у населеному пункті Олексіївка в Херсонській області, біля адмінкордону з окупованим Кримом.

У русі звертають увагу, що залізнична гілка на ділянці Новоолексіївка - Мелітополь "забезпечує російські війська в Запорізькій області, які зараз активно штурмують українські позиції".

"Нам надійшла інформація, що окупаційна "поліція" сполошена та активно шукає нашого агента, але їм його не знайти", - передали в "Атеш".

Також було оприлюднено координати: 46.262497255, 34.677796341. Та викладені в мережу кадри щодо проведення даної диверсії.

Інші диверсії партизанів на залізничних об'єктах

Нагадаємо, раніше представники руху "АТЕШ" знищили релейну шафу в районі Армянська. Таким чином партизани зірвали постачання російської техніки та боєприпасів з окупованого Криму в Херсонську область.

Також повідомлялося, що перед цим партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

У серпні стало відомо, що українське підпілля знищило важливий логістичний вузол окупантів у Донецьку - партизани пошкодили ділянку залізниці, через яку загарбники переправляли техніку.

Додамо, що у липні українські партизани зупинили рух залізничних складів із боєприпасами КНДР під Єкатеринбургом. Успішна операція була проведена на Транссибірській залізничній магістралі.

Також повідомлялося, що у березні представники підпілля провели диверсію в Московській області на залізничному об'єкті - партизани знищили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.

У лютому представники підпілля здійснили диверсію на залізниці у російському Волгограді. Це завадило логістиці військ окупантів.

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