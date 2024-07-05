Партизани зупинили рух залізничних складів із боєприпасами КНДР під Єкатеринбургом (відео)
Партизанам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцевих пабліках", - зазначають партизани.
Як повідомив рух опору, тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ, дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і розпочати відновлювальні роботи.
"А ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси", - наголосили агенти.
Партизани в тилу ворога
Нагадаємо, напередодні партизани знайшли склади ракет Х-22 у Ленінградській області та провели там розвідку.
Крім того, один з агентів побував на місці будівництва російських підводних човнів у Санкт-Петербурзі. Мова про суднобудівний завод Адміралтейські верфі.
Також нещодавно партизани провели розвідку штабу військової частини повітряно-космічних сил у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта.
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