Партизани зупинили рух залізничних складів із боєприпасами КНДР під Єкатеринбургом (відео)

Фото: партизани в Єкатеренбурзі зупинили залізничний рух боєприпасів з КНДР (t.me/atesh_ua)

Партизанам вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".