ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани в Московській області влаштували диверсію на залізничному об'єкті

Четвер 07 березня 2024 06:07
UA EN RU
Партизани в Московській області влаштували диверсію на залізничному об'єкті Ілюстративне фото: у Московській області партизани влаштували диверсію (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представники підпілля провели диверсію в Московській області (Російська Федерація) на залізничному об'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал кримського руху спротиву "Атеш".

Зазначається, що партизани знищили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.

У русі передали, що такою акцією вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

"Наша мета - зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити", - додають представники Сил спротиву.

Крім того, в "Атеш" оприлюднили відповідні фото та відео.

Інші дії партизанів

Нагадаємо, близько двох тижнів тому представники підпілля здійснили диверсію на залізниці у російському Волгограді. Це завадило логістиці військ окупантів.

Крім того, нещодавно партизани провели розвідку діючої нафтобази в тимчасово окупованому Севастополі.

Також партизани найшли підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Крім того, там активно виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Подмосковье
NEWS
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію