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Партизани влаштували диверсію в Ростові-на-Дону на залізниці до Маріуполя (фото, відео)

Росія, Неділя 23 червня 2024 12:57
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Партизани влаштували диверсію в Ростові-на-Дону на залізниці до Маріуполя (фото, відео) Фото: партизани влаштували диверсію у Ростові-на-Дону (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону - Маріуполь", - пише "Атеш".

Чому це важливо

Як пояснюють партизани, ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.

Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Диверсії у Росії

У Росії постійно відбуваються диверсії, зокрема на залізниці. Ще минулого року в українській розвідці констатували, що на території Росії частішають збої у роботі залізниці через диверсії. Їх влаштовують партизани за підтримки українських розвідників.

Додамо, що стрибок диверсій у Росії констатували у травні 2023 року. Тоді повідомлялося, що з початку року сталося понад 50 спроб диверсій, причому майже 25% з них відбулися лише за 13 днів останнього весняного місяця.

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