РФ ударила по електропотягу у Дніпрі, 13 людей загинули

29 жовтня російські загарбники здійснили атаку на цивільний електропотяг у Дніпрі. Згідно з останніми даними, відомо про 13 жертв.

Про це заявив мер міста Борис Філатов у своєму Фейсбук та глава місцевої ОВА Олександр Ганжа у Телеграм , повідомляє РБК-Україна .

"В Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених", - написав Філатов.

За словами Ганжі, наразі відомо про 13 загиблих. Окрім того, повідомляється про 10 потерпілих цивільних.

"13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Медики надають усім необхідну допомогу", - заявив Ганжа.

В "Укрзалізниці" повідомили, що росіяни вдарили реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі.

"Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро - Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені", - йдеться в заяві.





Наразі на місці ворожої атаки працюють рятувальники, медики та правоохоронці.