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Партизани зірвали постачання техніки та боєприпасів РФ із Криму в Херсонську область

Середа 26 червня 2024 17:07
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Партизани зірвали постачання техніки та боєприпасів РФ із Криму в Херсонську область Ілюстративне фото: ешелон військової техніки РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Агенти "АТЕШ" знищили релейну шафу в районі Армянська, зірвавши постачання важкої техніки та боєприпасів росіян з Криму в Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як повідомляється, агенти "АТЕШ" обрали за мету залізничну гілку, якою російські війська здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму в Херсонську область.

У результаті успішної операції, було знищено релейну шафу в районі Армянська. Партизани зазначили, що ця операція значним чином ускладнила логістику для окупантів.

"Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все для того, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізовано вже найближчим часом", - додали в "АТЕШ".

Діяльність партизанів

Нагадаємо, нещодавно партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Також агенти "АТЕШ" провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська (Росія).

Від функціонування цієї залізниці залежить робота компаній "Транснефть", "Газпром", "Ростех", включаючи виробництво і перекидання військової техніки з центральних регіонів РФ.

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