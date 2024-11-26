Партизаны нарушили военную логистику оккупантов возле Крыма
Представители подполья устроили диверсию во временно подконтрольных российским оккупантам районах на юге Украины. В результате действий партизан была нарушена логистика врага на железной дороге на участке Новоалексеевка - Мелитополь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".
Отмечается, что было уничтожено электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка в Херсонской области, возле админграницы с оккупированным Крымом.
В движении обращают внимание, что железнодорожная ветка на участке Новоалексеевка - Мелитополь "обеспечивает российские войска в Запорожской области, которые сейчас активно штурмуют украинские позиции".
"Нам поступила информация, что оккупационная полиция всполошена и активно ищет нашего агента, но им его не найти", - передали в "Атеш".
Также были обнародованы координаты: 46.262497255, 34.677796341. И выложены в сеть кадры о проведении данной диверсии.
Другие диверсии партизан на железнодорожных объектах
Напомним, ранее представители движения "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф в районе Армянска. Таким образом, партизаны сорвали поставки российской техники и боеприпасов с оккупированного Крыма в Херсонскую область.
Также сообщалось, что перед этим партизаны устроили диверсию на железной дороге, которая связывает Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.
В августе стало известно, что украинское подполье уничтожило важный логистический узел кафиров в Донецке - партизаны повредили участок железной дороги, через который захватчики переправляли технику.
В июле украинские партизаны остановили движение железнодорожных складов с боеприпасами КНДР под Екатеринбургом. Успешная операция была проведена на Транссибирской железнодорожной магистрали.
Также сообщалось, что в марте представители подполья провели диверсию в Московской области на железнодорожном объекте - партизаны уничтожили релейный шкаф возле железнодорожной станции "Головково" в Солнечногорском районе в Подмосковье.
В феврале представители подполья совершили диверсию на железной дороге в российском Волгограде. Это помешало логистике войск оккупантов.
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