Агенти "Атеш" підірвали залізничні колії до авіазаводу: як це вплине на постачання ракет

Росія, Неділя 21 вересня 2025 07:55
UA EN RU
Агенти "Атеш" підірвали залізничні колії до авіазаводу: як це вплине на постачання ракет Ілюстративне фото: агенти "Атеш" підірвали залізничні колії до авіазаводу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агенти "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Атеш" у Telegram.

Агенти руху підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу.

Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.

"Він - стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть", - ідеться у повідомленні партизанського руху.

Члени Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена, додали в "Атеш".

Диверсії руху "Атеш"

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії, зокрема, на залізниці.

Так, 17 вересня агенти руху паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом. Через нього йшли постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів та складів на півночі та сході Росії.

За три дні до цього, 14 вересня партизани провели успішну диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії. Між двома залізничними станціями було підпалено релейну шафу. Ця залізнична гілка використовується для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу до Ростовської області, а згодом - на фронт до України.

партизаны Поїзди
