Партизаны "Атеш" сорвали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш".

"Агенты "Атеш" продолжают методично уничтожать инфраструктуру, обеспечивающую военные операции ВС РФ. Путинская армия несет потери во всех тыловых городах как на оккупированных украинских территориях, так и в глубине РФ благодаря борьбе наших агентов", - говорится в заметке движения.

Уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления поездов с вооружением и техникой.

Как сообщается, в Железнодорожном районе Воронежа агенты движения успешно провели диверсию: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.

Диверсии движения "Атеш"

Ранее сообщалось, что агенты партизанского движения "Атеш" провели очередную диверсию в Ростовской области РФ: они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях.

Также в октябре, партизаны "Атеш" нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области РФ. Тогда диверсия произошла в Новочеркасске.

Кроме того, 21 сентября агенты движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по производству ракет. Речь о предприятии, которое производит ракеты Х-59.