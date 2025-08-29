Партизани "АТЕШ" зірвали залізничні перевезення для військових заводів в тилу РФ

"АТЕШ" постійно завдають ударів по логістиці ворога

У липні партизани влаштували диверсію на залізничній гілці під Тулою, знищивши релейну шафу, що керувала рухом поїздів. Унаслідок чого було порушено постачання зброї та техніки з тульських заводів на фронт.

Також агенти руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Цей напрямок є ключовим для логістики російських військ на Запорізькому напрямку.

Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

В ніч на 24 серпня партизани "АТЕШ" вивели з ладу логістику окупантів на півдні Російської Федерації: було знищено трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська в Карачаєво-Черкеській Республіці. Саме цією дорогою перевозяться військові вантажі, а також забезпечуються військові частини і національна гвардія РФ в регіоні.