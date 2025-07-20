Диверсія "АТЕШ" під Тулою: партизани підірвали важливий залізничний маршрут окупантів
Агент руху "АТЕШ" провів диверсію на залізничній гілці під Тулою, знищивши релейну шафу, що керувала рухом поїздів. Унаслідок скоєного порушено постачання зброї та техніки з тульських заводів на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
За повідомленням руху, агент провів успішну диверсію на залізничному полотні поблизу Тули.
Це дуже важливо з огляду на те, що Тула являється важливим логістичним вузлом у центральній частині Росії. Ще б пак, через неї проходять потоки вантажів з оборонних заводів до військових частин і фронту. Залізниця забезпечує зв’язок із Харківським, Сумським і частково Донецьким напрямками.
Відомо, що в результаті диверсії була знищена релейна шафа, що відповідала за керування рухом на важливій ділянці залізниці. Це спричинило серйозні збої в русі поїздів, особливо у вантажному сполученні, яке забезпечувало доставку боєприпасів, зброї та комплектуючих подвійного призначення з оборонних підприємств Тули - таких як КБП, Туламашзавод, патронний і машинобудівний заводи.
Таким чином диверсія завдала удару не лише по матеріально-технічному забезпеченню, а й по бойовому потенціалу окупантів на передовій.
Окрім прямих логістичних наслідків, акція викликала паніку та деморалізацію серед особового складу противника. Адже вона показала: навіть у глибокому тилу, далеко від лінії фронту, ворог не може почуватися у безпеці.
"АТЕШ" заявляє, що й надалі діятиме в глибині територій, контрольованих ворогом, підриваючи стабільність російського тилу та демонструючи вразливість військової машини окупантів.
Діяльність "АТЕШ"
Українські партизани продовжують розвідку позицій російської окупаційної армії глибоко в тилу.
Раніше партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.
Агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.
Водночас, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.
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