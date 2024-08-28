Партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України

Партизани здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ на півдні України. Дана гілка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"У разі руйнування Кримського мосту, що станеться зовсім скоро, (залізнична гілка - ред.) стане найефективнішим способом доправлення військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують партизани, підпали релейних ящиків спричиняють збої в роботі сигналізації, систем управління, що призводить до затримок, зупинки або сповільнення руху поїздів із військовими вантажами.

"Ми цілеспрямовано продовжуємо завдавати ударів по логістиці окупаційних військ і всіма силами порушуємо їхні плани", - наголошують в "АТЕШ".