Партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України
Партизани здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ на півдні України. Дана гілка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"У разі руйнування Кримського мосту, що станеться зовсім скоро, (залізнична гілка - ред.) стане найефективнішим способом доправлення військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту", - йдеться в повідомленні.
Як зауважують партизани, підпали релейних ящиків спричиняють збої в роботі сигналізації, систем управління, що призводить до затримок, зупинки або сповільнення руху поїздів із військовими вантажами.
"Ми цілеспрямовано продовжуємо завдавати ударів по логістиці окупаційних військ і всіма силами порушуємо їхні плани", - наголошують в "АТЕШ".
Діяльність партизанів у Криму
Нагадаємо, нещодавно партизани повідомляли про те, що російські військові встановили мішки з піском протягом усієї набережної у Євпаторії.
Крім того, росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.
Напередодні партизани виявили техніку росіян у тимчасово окупованій Євпаторії. Агентам руху опору вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.