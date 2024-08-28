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Партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України

Україна, Середа 28 серпня 2024 11:35
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Партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України Фото: (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ на півдні України. Дана гілка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"У разі руйнування Кримського мосту, що станеться зовсім скоро, (залізнична гілка - ред.) стане найефективнішим способом доправлення військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують партизани, підпали релейних ящиків спричиняють збої в роботі сигналізації, систем управління, що призводить до затримок, зупинки або сповільнення руху поїздів із військовими вантажами.

"Ми цілеспрямовано продовжуємо завдавати ударів по логістиці окупаційних військ і всіма силами порушуємо їхні плани", - наголошують в "АТЕШ".

Діяльність партизанів у Криму

Нагадаємо, нещодавно партизани повідомляли про те, що російські військові встановили мішки з піском протягом усієї набережної у Євпаторії.

Крім того, росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.

Напередодні партизани виявили техніку росіян у тимчасово окупованій Євпаторії. Агентам руху опору вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.

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