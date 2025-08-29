Партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожные перевозки для военных заводов в тылу РФ

"АТЕШ" постоянно наносят удары по логистике врага

В июле партизаны устроили диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, уничтожив релейный шкаф, управлявший движением поездов. Вследствие чего были нарушены поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.

Также агенты движения "АТЕШ" совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области. Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.

Кроме того, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.

В ночь на 24 августа партизаны "АТЕШ" вывели из строя логистику оккупантов на юге Российской Федерации: был уничтожен трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. Именно по этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются воинские части и национальная гвардия РФ в регионе.