Партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожные перевозки для военных заводов в тылу РФ

В глубине России партизаны парализовали железную дорогу, по которой поставлялось топливо и техника для военных заводов. Они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты движения "АТЕШ" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Железнодорожная сеть Костромы используется для транспортировки топлива, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России. Разрушение системы управления движением приводит к сбоям в графике и задержкам поставок. Это подрывает стабильность всей логистической сети армии РФ. "Кострома - это не приграничный регион, а глубь России. Тем ощутимее удар: враг убеждал себя, что здесь ему ничего не угрожает. Но теперь под ногами оккупантов пылает земля даже там, где они считали себя в безопасности", - отмечают в "АТЕШ".