Партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожные перевозки для военных заводов в тылу РФ
В глубине России партизаны парализовали железную дорогу, по которой поставлялось топливо и техника для военных заводов. Они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Агенты движения "АТЕШ" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф.
Железнодорожная сеть Костромы используется для транспортировки топлива, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России. Разрушение системы управления движением приводит к сбоям в графике и задержкам поставок. Это подрывает стабильность всей логистической сети армии РФ.
"Кострома - это не приграничный регион, а глубь России. Тем ощутимее удар: враг убеждал себя, что здесь ему ничего не угрожает. Но теперь под ногами оккупантов пылает земля даже там, где они считали себя в безопасности", - отмечают в "АТЕШ".
"АТЕШ" постоянно наносят удары по логистике врага
В июле партизаны устроили диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, уничтожив релейный шкаф, управлявший движением поездов. Вследствие чего были нарушены поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.
Также агенты движения "АТЕШ" совершили диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области. Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.
Кроме того, партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.
В ночь на 24 августа партизаны "АТЕШ" вывели из строя логистику оккупантов на юге Российской Федерации: был уничтожен трансформаторный шкаф на железнодорожной ветке возле Черкесска в Карачаево-Черкесской Республике. Именно по этой дороге перевозятся военные грузы, а также обеспечиваются воинские части и национальная гвардия РФ в регионе.