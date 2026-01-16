Партизани "АТЕШ" провели розвідку штабу армії РФ, що керує штурмом Покровська
Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку штабу 2-ї армії, що керує штурмом Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".
Агенти руху в Самарі провели розвідку штабу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. Цей об'єкт є ключовим "мозковим центром", який безпосередньо керує наступом на Покровському напрямку, повідомляють в "АТЕШ".
Фото: рух "АТЕШ"
Через цей штаб здійснюється оперативне управління підрозділами, які намагаються стерти з лиця землі Покровськ, а саме 21-ою та 30-ою окремими гвардійськими мотострілковими бригадами та 385-ою гвардійськартилерійською бригадою.
Ці з'єднання відомі своїми "м'ясними штурмами" та зневагою до життів не лише місцевих жителів Покровська, а й навіть до свого особового складу.
Фото: рух "АТЕШ"
"Нам відомі характер їхніх наказів, реальні масштаби втрат та моральний стан підрозділів. Кожен їхній злочин фіксується і не залишиться без відповіді", - пообіцяли в "АТЕШ".
У ході розвідки агенти руху:
- зафіксували територію штабу та прилеглі об'єкти;
- ідентифікували номери автомобілів керівництва та оперативних служб;
- вивчили систему охорони та графіки патрулів (зазначено постійну присутність машин ДПС та посилені заходи безпеки);
- особисто бачили начальника штабу та низку високопоставлених офіцерів.
Також в "АТЕШ" стверджують, що мають доступ до внутрішньої інформації про планування операцій та поточну обстановку.
Фото: рух "АТЕШ"
"Усі отримані фото, відео та інформація вже передані Силам оборони України. Ми знаємо про кожен ваш крок. Розплата за Покровськ неминуча", - зазначено в дописі.
Розвідка "АТЕШ"
Останнім часом представники партизанського руху регулярно публікують дані про важливі військові об’єкти на території Росії.
Раніше повідомлялось, що партизани "АТЕШ" провели розвідку заводу, що працює на російський ВПК. За даними агентів руху, підприємство виготовляє шасі для зенітних ракетних комплексів С‑400 і С‑350, оперативно‑тактичних ракетних комплексів "Іскандер‑М", а також реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Ще агентам руху вдалося проникнути на позиції російського підрозділу протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, який забезпечує прикриття міста та стратегічних об’єктів Північно-Західного федерального округу РФ.
Також партизани провели розвідку ймовірного штабу протиповітряної оборони російських окупаційних військ у Севастополі.