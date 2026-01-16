Партизани "АТЕШ" провели розвідку штабу армії РФ, що керує штурмом Покровська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".

Агенти руху в Самарі провели розвідку штабу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ. Цей об'єкт є ключовим "мозковим центром", який безпосередньо керує наступом на Покровському напрямку, повідомляють в "АТЕШ".

Фото: рух "АТЕШ"

Через цей штаб здійснюється оперативне управління підрозділами, які намагаються стерти з лиця землі Покровськ, а саме 21-ою та 30-ою окремими гвардійськими мотострілковими бригадами та 385-ою гвардійськартилерійською бригадою.

Ці з'єднання відомі своїми "м'ясними штурмами" та зневагою до життів не лише місцевих жителів Покровська, а й навіть до свого особового складу.

Фото: рух "АТЕШ"

"Нам відомі характер їхніх наказів, реальні масштаби втрат та моральний стан підрозділів. Кожен їхній злочин фіксується і не залишиться без відповіді", - пообіцяли в "АТЕШ".

У ході розвідки агенти руху:

зафіксували територію штабу та прилеглі об'єкти;

ідентифікували номери автомобілів керівництва та оперативних служб;

вивчили систему охорони та графіки патрулів (зазначено постійну присутність машин ДПС та посилені заходи безпеки);

особисто бачили начальника штабу та низку високопоставлених офіцерів.

Також в "АТЕШ" стверджують, що мають доступ до внутрішньої інформації про планування операцій та поточну обстановку.

Фото: рух "АТЕШ"

"Усі отримані фото, відео та інформація вже передані Силам оборони України. Ми знаємо про кожен ваш крок. Розплата за Покровськ неминуча", - зазначено в дописі.