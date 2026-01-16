Партизаны "АТЕШ" провели разведку штаба армии РФ, руководящей штурмом Покровска
Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку штаба 2-й армии, руководящей штурмом Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".
Агенты движения в Самаре провели разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. Этот объект является ключевым "мозговым центром", который непосредственно руководит наступлением на Покровском направлении, сообщают в "АТЕШ".
Фото: движение "АТЕШ"
Через этот штаб осуществляется оперативное управление подразделениями, которые пытаются стереть с лица земли Покровск, а именно 21-й и 30-й отдельными гвардейскими мотострелковыми бригадами и 385-й гвардейской артиллерийской бригадой.
Эти соединения известны своими "мясными штурмами" и пренебрежением к жизням не только местных жителей Покровска, но даже к своему личному составу.
Фото: движение "АТЕШ"
"Нам известны характер их приказов, реальные масштабы потерь и моральное состояние подразделений. Каждое их преступление фиксируется и не останется без ответа", - пообещали в "АТЕШ".
В ходе разведки агенты движения:
- зафиксировали территорию штаба и прилегающие объекты;
- идентифицировали номера автомобилей руководства и оперативных служб;
- изучили систему охраны и графики патрулей (отмечено постоянное присутствие машин ДПС и усиленные меры безопасности);
- лично видели начальника штаба и ряд высокопоставленных офицеров.
Также в "АТЕШ" утверждают, что имеют доступ к внутренней информации о планировании операций и текущей обстановке.
Фото: движение "АТЕШ"
"Все полученные фото, видео и информация уже переданы Силам обороны Украины. Мы знаем о каждом вашем шаге. Расплата за Покровск неизбежна", - говорится в сообщении.
Разведка "АТЕШ"
В последнее время представители партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.
Ранее сообщалось, что партизаны "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК. По данным агентов движения, предприятие производит шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также реактивных систем залпового огня "Ураган".
Еще агентам движения удалось проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое обеспечивает прикрытие города и стратегических объектов Северо-Западного федерального округа РФ.
Также партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.