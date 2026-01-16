ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Партизаны "АТЕШ" провели разведку штаба армии РФ, руководящей штурмом Покровска

Россия, Пятница 16 января 2026 07:32
UA EN RU
Партизаны "АТЕШ" провели разведку штаба армии РФ, руководящей штурмом Покровска Фото: штаб 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ (Telegram "АТЕШ")
Автор: Марина Балабан

Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку штаба 2-й армии, руководящей штурмом Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".

Агенты движения в Самаре провели разведку штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. Этот объект является ключевым "мозговым центром", который непосредственно руководит наступлением на Покровском направлении, сообщают в "АТЕШ".

Партизаны &quot;АТЕШ&quot; провели разведку штаба армии РФ, руководящей штурмом ПокровскаФото: движение "АТЕШ"

Через этот штаб осуществляется оперативное управление подразделениями, которые пытаются стереть с лица земли Покровск, а именно 21-й и 30-й отдельными гвардейскими мотострелковыми бригадами и 385-й гвардейской артиллерийской бригадой.

Эти соединения известны своими "мясными штурмами" и пренебрежением к жизням не только местных жителей Покровска, но даже к своему личному составу.

Партизаны &quot;АТЕШ&quot; провели разведку штаба армии РФ, руководящей штурмом Покровска

Фото: движение "АТЕШ"

"Нам известны характер их приказов, реальные масштабы потерь и моральное состояние подразделений. Каждое их преступление фиксируется и не останется без ответа", - пообещали в "АТЕШ".

В ходе разведки агенты движения:

  • зафиксировали территорию штаба и прилегающие объекты;
  • идентифицировали номера автомобилей руководства и оперативных служб;
  • изучили систему охраны и графики патрулей (отмечено постоянное присутствие машин ДПС и усиленные меры безопасности);
  • лично видели начальника штаба и ряд высокопоставленных офицеров.

Также в "АТЕШ" утверждают, что имеют доступ к внутренней информации о планировании операций и текущей обстановке.

Партизаны &quot;АТЕШ&quot; провели разведку штаба армии РФ, руководящей штурмом Покровска

Фото: движение "АТЕШ"

"Все полученные фото, видео и информация уже переданы Силам обороны Украины. Мы знаем о каждом вашем шаге. Расплата за Покровск неизбежна", - говорится в сообщении.

Разведка "АТЕШ"

В последнее время представители партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.

Ранее сообщалось, что партизаны "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК. По данным агентов движения, предприятие производит шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также реактивных систем залпового огня "Ураган".

Еще агентам движения удалось проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое обеспечивает прикрытие города и стратегических объектов Северо-Западного федерального округа РФ.

Также партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны Покровск Войска РФ Война в Украине
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа