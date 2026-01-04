Партизани "АТЕШ" провели розвідку заводу, що працює на російський ВПК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними агентів руху, підприємство виготовляє шасі для зенітних ракетних комплексів С‑400 і С‑350, оперативно‑тактичних ракетних комплексів "Іскандер‑М", а також реактивних систем залпового вогню "Ураган".

В "АТЕШ" зазначають, що завод є одним із ключових об’єктів російського військово‑промислового комплексу, який спеціалізується на виробництві колісних платформ і шасі для систем ППО, радіолокаційних станцій та іншої військової техніки, задіяної у війні проти України.

Фото: рух "АТЕШ"

Під час розвідки партизани зафіксували розміщення виробничих цехів, адміністративних будівель, складів і під'їзних шляхів, що використовуються в логістиці підприємства. За їхньою інформацією, на заводі триває активна робота в межах виконання оборонних замовлень.

Фото: рух "АТЕШ"

Отримані матеріали, як повідомляють в "АТЕШ", вже передані Силам оборони України та можуть бути використані для планування точкових дій щодо військової та промислової інфраструктури противника.