Чи можливі вибори під час війни: у Раді назвали головну безпекову умову

Для підготовки закону про вибори та безпосередньої організації процесу під час війни Україна потребує мінімум 60 днів повного припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в коментарі " Укрінформу ".

Він розповів, що українське законодавство передбачає два види строків - 90 днів для звичайних виборів і 60 днів - для дострокових.

"Тому, 60 днів, про які каже президент (України Володимир Зеленський, - ред.), це дуже правильний строк, мінімальний, який може бути, який дійсно має бути в повній "тиші". Не може бути мови про якісь напівзаходи, що Путін (російський диктатор, - ред.) каже про "один день" і ще щось. Це так не працює", - зазначив Корнієнко.

За його словами, проведення виборів від початку процесу і до підрахунку голосів мають відбуватися у повній "тиші".

"Під "Шахедами", під гарматами не проводяться вибори. Це всі розуміють, і в парламенті, і наша переговорна група", - сказав заступник голови Ради.

Час на підготовку закону

Корнієнко додав, що виборам має передувати й підготовка закону, для чого теж потрібен якийсь час.

"Тому ми і говоримо, що краще довше, бо на парламент безпекові фактори теж впливають", - зауважив він.

Нардеп додав, що парламент також має вирішити проблему з можливістю проведення голосування під час воєнного стану, адже його правовий режим не передбачає виборів.