"Росіяни хочуть замінити мене": Зеленський про вибори та перемир'я
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо буде хоча б двомісячне перемир'я, він готовий провести вибори президента. Водночас він вважає, що Росія хоче його замінити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для британського журналіста Пірса Моргана.
"Думаю, наші партнери мають відповісти на одне запитання: чого вони хочуть? Вони хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Тому що, як я думаю, росіяни просто хочуть замінити мене. І тоді вони використовують те, про що ви говорили раніше - фізичне усунення або інші кроки", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що ніколи не відкидатиме пропозиції США, якщо вони можуть принести Україні мир. Тому якщо буде навіть двомісячне перемир'я, він готовий говорити з парламентом і підштовхнути до рішення, яке зараз депутати не підтримують.
"І навіть люди не підтримують проведення виборів під час війни. Тому що навіть якщо у вас буде двомісячне перемир'я, це не означає закінчення війни. Але навіть у такому випадку - якщо перемир'я буде тільки на два місяці - можливо, можна буде підписати якісь документи або провести референдум, і люди приймуть мир. Я зроблю все можливе, я поговорю з парламентом. Вони змінять закон, сподіваюся", - заявив глава держави.
Також він розповів, що росіяни під час спілкування з американцями кажуть, що на їхню думку, вибори в Україні можна провести за тиждень-два. Однак у РФ забувають, "що ми не Росія".
Зокрема, у Верховній Раді є різні партії, але навіть під час війни в них різні позиції щодо багатьох законів і безлічі питань. Тому неможливо просто "натиснути" і не можна "зламати" парламент. Потрібно говорити і мати реальні підстави, чому вибори потрібно проводити просто зараз.
Резюмуючи Зеленський додав, що попросив США зупинити главу Кремля Володимира Путіна на кілька місяців заради виборів. Якщо це буде, тоді він згоден провести вибори.
Вибори в Україні
Нагадаємо, що в Україні почали активно обговорювати тему виборів. За даними Reuters, Київ і Вашингтон провели обговорення про можливе укладення мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Крім цього, на травень нібито плануються вибори президента і референдум.
Також нещодавно у Financial Times теж з'явилася інформація, що Україна нібито почала підготовку до проведення виборів президента і референдуму до 15 травня.
Причина - тиск з боку США. Співрозмовники стверджують, що якщо цього не буде, Київ втратить запропоновані гарантії безпеки Вашингтоном. Тому Зеленський нібито має намір уже 24 лютого оголосити подвійне голосування.
При цьому на Банковій відреагували на матеріали стримано, заявивши, що поки немає безпеки - не буде й оголошень про вибори.
Днями перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, щодля підготовки закону про вибори та безпосередньої організації процесу під час війни - країні потрібно щонайменше 60 днів повного припинення вогню.
У Росії вже відреагували на тему потенційних виборів, заявивши, що якщо Київ ухвалить таке рішення, то Кремль готовий забезпечити режим тиші, але тільки в день голосування.