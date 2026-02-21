ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Без шлейфу РФ: у Раді придумали, як відсіяти симпатиків Кремля на наступних виборах

Субота 21 лютого 2026 07:15
UA EN RU
Без шлейфу РФ: у Раді придумали, як відсіяти симпатиків Кремля на наступних виборах Ілюстративне фото: Верховна Рада України (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Верховній Раді пропонують зобов’язати кандидатів на повоєнних виборах декларувати співпрацю з РФ з 2014 року та передбачити можливість відмови в реєстрації за приховування таких фактів.

Як пише РБК-Україна, про це повідомила голова підгрупи з питань ВПО, тимчасово окупованих та прифронтових територій Таміла Ташева під час засідання робочої групи ВР.

За словами Ташевої, в Україні нині готують радикальні зміни до виборчого законодавства, щоб в майбутньому не допустити до влади осіб, що допомагали агресору.

Йдеться про обов’язкове декларування співпраці з Росією для всіх, хто захоче балотуватися на повоєнних виборах.

Декларація про співпрацю: що доведеться відкрити

За пропозицією законотворців, кожен кандидат буде зобов’язаний офіційно задекларувати факти своєї взаємодії з країною-агресором, починаючи з березня 2014 року. Це стане обов’язковою умовою для реєстрації в ЦВК.

Під обов’язкове декларування підпадають:

  • Фінанси: отримання грошей на вибори від РФ чи підконтрольних їй структур;

  • Бізнес: господарська діяльність у Росії або на користь окупаційних адміністрацій;

  • Співпраця: робота в органах окупантів, участь у парамілітарних формуваннях або допомога ворожій армії;

  • Пропаганда: робота у ЗМІ агресора та публічні заклики до легітимізації окупації;

  • Політичне минуле: обрання від заборонених в Україні партій.

Механізм покарання за брехню

При цьому просто "забути" про свій російський паспорт чи бізнес у Криму не вдасться. Якщо кандидат приховає факти співпраці, Мін’юст через спеціальну міжвідомчу комісію зможе звернутися до суду.

"Якщо факт приховування підтвердиться - ЦВК негайно скасовує реєстрацію такого "політика", - зазначила Ташева.

Кому точно закриють шлях у політику

Законотворці пропонують чіткі підстави для відмови в реєстрації:

  1. Судимість за умисні злочини або міжнародні злочини (геноцид, воєнні злочини).

  2. Статус підозрюваного у справах про міжнародні злочини.

  3. Доведений факт фінансової підтримки виборчої кампанії з боку Росії.

Дискусії навколо презумпції невинуватості

Таміла Ташева визнає: обмеження права бути обраним це одна з найбільш чутливих тем. Члени підгрупи наголошують, що критерії "співпраці" мають бути юридично бездоганними.

Важливо відокремити тих, хто був змушений виживати в окупації, від тих, хто свідомо працював на знищення української державності.

Проведення виборів в Україні

Нагадаємо, що Росія заявила про готовність забезпечити режим тиші у день можливого голосування в Україні, якщо Київ ухвалить рішення про проведення виборів.

При цьому видання The Economist і Financial Times з посиланням на власні джерела писали, що президентські вибори в Україні нібито можуть відбутися у 2026 році, можливо, вже у травні.

