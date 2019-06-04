Партия "Слуга народа": свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Партия "Слуга народа" (РБК-Украина)

Предвыборный рейтинг партии "Слуга народа", данные соцопросов, история и деятельность политсилы

Партия “Слуга народа” является лидером рейтингов на предстоящих выборах в Верховную раду 2019. Актуальные результаты соцопросов, история создания, деятельность партии - в материале РБК-Украина.

Рейтинг партии “Слуга народа” на парламентских выборах 2019: соцопрос 16-21 мая

По данным Социологической группы “Рейтинг”, 43,8% украинцев среди тех, кто точно пойдет на выборы и уже определился, готовы поддержать партию “Слуга народа”. Среди всех опрошенных респондентов за нее готовы голосовать 33,3%.

Таким образом, “Слуга народа” занимает лидирующую позицию в предвыборном рейтинге с большим отрывом от ближайшего оппонента (второе место у “Оппозиционной платформы - За життя” с 10,5%).

Рейтинг партии "Слуга народа" (фото: ratinggroup.ua)

Стоит отметить, что “Слуга народа” занимает первое место во всех макрорегионах. Наибольший процент поддержки партия имеет в южных областях страны (45%) и на востоке (33%). Но также на западе и в центре за нее готовы голосовать 29% и 28% опрошенных.

История создания и лидеры партии

Политическая сила была официально зарегистрирована 13 апреля 2016 года под названием “Партия решительных перемен”, возглавлял ее Евгений Юрдыга (выпускник КПИ, глава студенческого совета студгородка института).

2 декабря 2017 года партия изменила название на созвучное украинскому комедийному сериалу - “Слуга народа”, а ее главой стал Иван Генадиевич Баканов - юрист, руководитель студии “Квартал 95” с 2013 года.

26 декабря 2018 года в интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский подтвердил связь с партией “Слуга народа”. Шоумен сообщил, что идет в политику, а партия будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

На президентских выборах 2019 “Слуга народа” выдвинула своим кандидатом Владимира Зеленского. Баканов возглавил его предвыборный штаб.

После победы Зеленского, Иван Баканов был назначен первым заместителем председателя СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Перед досрочными выборами в Верховную раду IX созыва партия "Слуга народа" провела съезд, на котором было принято решение о том, что политсилу возглавит Дмитрий Разумков.

Разумков - политтехнолог, консультант Зеленского во время президентской кампании. С 2006-го по 2010-й был членом “Партии регионов”. В 2010-2014 году работал с Сергеем Тигипко.

Дмитрий Разумков (фото: УНИАН)

В основе идеологии партии - либертарианство. Деятельность партии связана с построением либеральной модели экономики, либеральной модели отношений с соответствующими национальными особенностями.

О миссии политсилы “Слуга народа” рассказал представитель президента в ВР и идеолог партии Руслан Стефанчук. “Основная миссия - сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает другое качество предоставленных услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии”, - заявил Стефанчук.