Партія "Слуга народу": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Партія "Слуга народу" (РБК-Україна)

Передвиборний рейтинг партії "Слуга народу", дані соцопитувань, історія і діяльність політсили

Партія "Слуга народу" є лідером рейтингів на майбутніх виборах до Верховної ради 2019. Актуальні результати соцопитувань, історія створення, діяльність партії - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019: соцопитування 16-21 травня

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", 43,8% українців серед тих, хто точно піде на вибори і вже визначився, готові підтримати партію "Слуга народу". Серед усіх опитаних респондентів за неї готові голосувати 33,3%.

Таким чином, "Слуга народу" займає лідируючу позицію в передвиборчому рейтингу з великим відривом від найближчого опонента (друге місце у "Опозиційної платформи - За життя" з 10,5%).

Рейтинг партії "Слуга народу" (фото: ratinggroup.ua)

Варто відзначити, що "Слуга народу" займає перше місце у всіх макрорегіонах. Найбільший відсоток підтримки партія має в південних областях країни (45%) і на сході (33%). Але також на заході та в центрі за неї готові голосувати 29% і 28% опитаних.

Історія створення і лідери партії

Політична сила була офіційно зареєстрована 13 квітня 2016 року під назвою "Партія рішучих змін", очолював її Євген Юрдига (випускник КПІ, глава студентської ради студмістечка інституту).

2 грудня 2017 року партія змінила назву на співзвучну українському комедійному серіалу - "Слуга народу", а її головою став Іван Генадійович Баканов - юрист, керівник студії "Квартал 95" з 2013 року.

26 грудня 2018 року в інтерв'ю Дмитру Гордону Володимир Зеленський підтвердив зв'язок з партією "Слуга народу". Шоумен повідомив, що йде в політику, а партія братиме участь у майбутніх парламентських виборах.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

На президентських виборах 2019 "Слуга народу" висунула своїм кандидатом Володимира Зеленського. Баканов очолив його передвиборний штаб.

Після перемоги Зеленського, Іван Баканов був призначений першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Перед достроковими виборами до Верховної Ради IX скликання партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що політсилу очолить Дмитро Разумков.

Разумков - політтехнолог, консультант Зеленського під час президентської кампанії. З 2006-го по 2010-й був членом "Партії регіонів". У 2010-2014 році працював з Сергієм Тігіпком.

Дмитро Разумков (фото: УНІАН)

В основі ідеології партії - лібертаріанство. Діяльність партії пов'язана з побудовою ліберальної моделі економіки, ліберальної моделі відносин з відповідними національними особливостями.

Про місію політсили "Слуга народу" розповів представник президента в ВР і ідеолог партії Руслан Стефанчук. "Основна місія - зламати систему і запропонувати нову модель економіки, де держава стає сервісом, пропонує іншу якість наданих послуг, запускає приватні ініціативи в усі сфери, де існує судовий захист будь-якої ініціативи, куди прийде інвестор і отримає гарантії", - заявив Стефанчук.