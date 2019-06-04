Партия "Батькивщина": свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Всеукраинское объединение “Батькивщина” будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля 2019. Свежие рейтинги партии, последние новости, история, деятельность, лидеры политсилы - в материале РБК-Украина.

Рейтинг ВО “Батькивщина” на парламентских выборах 2019: соцопрос 16-21 мая

Согласно результатам опроса социологической группы “Рейтинг” партию Юлии Тимошенко готовы поддержать 7,3% украинцев, которые точно пойдут на выборы и определились за кого отдать свой голос. Среди всех опрошенных 5,5% респондентов собираются голосовать за данную политическую силу.

“Батькивщина” занимает 4 позицию в предвыборном рейтинге, уступая “Слуге народа” (43,8%), “Оппозиционной платформе - За життя” (10,5%), Блоку Петра Порошенко “Солидарность” (8,8%).

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Наибольший процент поддержки партия имеет среди жителей западных областей (8%) и центра Украины (6%).

При этом у данной политсилы высокий антирейтинг. На вопрос: “за какую партию вы бы ни в коем случае не проголосовали”, 27,6% респондентов указали именно “Батькивщину”.

История создания и лидеры партии

Политическая сила была создана в 1999 году, ее основательницей и лидером стала Юлия Владимировна Тимошенко.

В Верховной раде была представлена с 2002 года. В 2008 году “Батькивщина” стала членом международного наблюдательного совета Европейской народной партии.

На президентских выборах 2009 года партия выдвинула кандидатом Юлию Тимошенко, которая на тот момент занимала должность премьер-министра. После проигрыша Тимошенко парламентская коалиция, куда входила “Батькивщина”, распалась.

В 2011-2012 гг. партия объединилась с “Народной самообороной”, фракциями “Реформы и порядок”, “Народный рух Украины” а также “Фронтом перемен” Арсения Яценюка. На парламентских выборах 2012 года лидером фракции стал Яценюк, поскольку Тимошенко находилась в тюрьме.

Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

С 2013 года Юлия Тимошенко вновь была избрана председателем политсилы, а в 2014-м партия поддержала выдвижение Тимошенко на президентский пост (заняла 2-е место с 12,8% голосов).

В 2019-м Тимошенко также выдвигалась на пост главы государства от “Батькивщины” и набрала 13,4%, уступив Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому в первом туре.

Юлия Тимошенко вместе с партией “Батькивщина” выступает с программой “Новый курс Украины”, которая предполагает внесение изменений в Конституцию, новый экономический курс, новую стратегию мира, социальной и молодежной политики.

Главным приоритетом деятельности партии является улучшение соцзащиты и повышение социальных стандартов для украинцев. Также “Батькивщина” выступает за снижение тарифов и усиление антикоррупционной деятельности

Среди ключевых членов партии: заместитель главы депутатской фракции Сергей Соболев, Игорь Луценко, Сергей Власенко, Александра Кужель, Алена Шкрум.

Сергей Соболев (фото: РБК-Украина)

Результаты ВО “Батькивщина” на парламентских выборах 2014

Партия участвовала в выборах в Верховную раду VIII созыва в обновленном составе. Значительное число членов политсилы отказалось идти на выборы в ее составе. Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Павел Петренко, Лилия Гриневич вышли из “Батькивщины” и основали “Народный фронт”.

После переформатирования первая 5-ка избирательного списка партии выглядела так: Надежда Савченко (исключена в 2016 году), Юлия Тимошенко, Игорь Луценко, Сергей Соболев, Алена Шкрум

В результате голосования 26 октября 2014 года, “Батькивщина” набрала 5,68% и вошла в коалицию вместе с БПП, Народным фронтом, “Самопомощью”, Радикальной партией.