Партія "Батьківщина": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" братиме участь у позачергових виборах до Верховної ради 21 липня 2019. Свіжі рейтинги партії, останні новини, історія, діяльність, лідери політсили - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг ВО "Батьківщина" на парламентських виборах 2019: соцопитування 16-21 травня

Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" партію Юлії Тимошенко готові підтримати 7,3% українців, які точно підуть на вибори і визначилися за кого віддати свій голос. Серед усіх опитаних 5,5% респондентів збираються голосувати за дану політичну силу.

"Батьківщина" займає 4 позицію в передвиборчому рейтингу, поступаючись "Слузі народу" (43,8%), "Опозиційній платформі - За життя" (10,5%), Блоку Петра Порошенка "Солідарність" (8,8%).

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Найбільший відсоток підтримки партія має серед жителів західних областей (8%) і центру України (6%).

При цьому у даної політсили високий антирейтинг. На питання: "за яку партію ви б ні в якому разі не проголосували", 27,6% респондентів вказали саме "Батьківщину".

Історія створення і лідери партії

Політична сила була створена в 1999 році, її засновницею і лідером стала Юлія Володимирівна Тимошенко.

У Верховній раді була представлена ​​з 2002 року. У 2008 році "Батьківщина" стала членом міжнародної наглядової ради Європейської народної партії.

На президентських виборах 2009 року партія висунула кандидатом Юлію Тимошенко, яка на той момент займала посаду прем'єр-міністра. Після програшу Тимошенко парламентська коаліція, куди входила "Батьківщина", розпалася.

У 2011-2012 рр. партія об'єдналася з "Народною самообороною", фракціями "Реформи і порядок", "Народний рух України" а також "Фронтом змін" Арсенія Яценюка. На парламентських виборах 2012 року лідером фракції став Яценюк, оскільки Тимошенко перебувала у в'язниці.

Юлія Тимошенко (фото: ba.org.ua)

З 2013 року Юлія Тимошенко знову була обрана головою політсили, а в 2014-му партія підтримала висунення Тимошенко на президентський пост (зайняла 2-е місце з 12,8% голосів).

У 2019-му Тимошенко також висувалася на пост глави держави від "Батьківщини" і набрала 13,4%, поступившись Петру Порошенко і Володимиру Зеленському в першому турі.

Юлія Тимошенко разом з партією "Батьківщина" виступає з програмою "Новий курс України", яка передбачає внесення змін до Конституції, новий економічний курс, нову стратегію миру, соціальної та молодіжної політики.

Головним пріоритетом діяльності партії є поліпшення соцзахисту і підвищення соціальних стандартів для українців. Також "Батьківщина" виступає за зниження тарифів і посилення антикорупційної діяльності

Серед ключових членів партії: заступник голови депутатської фракції Сергій Соболєв, Ігор Луценко, Сергій Власенко, Олександра Кужель, Олена Шкрум.

Сергій Соболєв (фото: РБК-Україна)

Результати ВО "Батьківщина" на парламентських виборах 2014

Партія брала участь у виборах до Верховної Ради VIII скликання в оновленому складі. Значне число членів політсили відмовилося йти на вибори в її складі. Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Арсен Аваков, Сергій Пашинський, Андрій Парубій, Павло Петренко, Лілія Гриневич вийшли з "Батьківщини" і заснували "Народний фронт".

Після переформатування перша 5-ка виборчого списку партії виглядала так: Надія Савченко (виключена в 2016 році), Юлія Тимошенко, Ігор Луценко, Сергій Соболєв, Олена Шкрум

В результаті голосування 26 жовтня 2014 року, "Батьківщина" набрала 5,68% і увійшла в коаліцію разом з БПП, Народним фронтом", Радикальної партією та партією "Самопоміч".