Комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт про "іноагентів": що буде далі

Зазначається, що для цього депутатам знадобилося усього 1 хвилина і 7 секунд.

"Питань і зауважень у присутніх не було, зовсім. На цьому засідання закінчилося. Через цю хвилину і 7 секунд перед парламентом із сьомої ранку тривають сутички поліції з демонстрантами", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що завтра, 14 травня, проєкт буде винесено на голосування на пленарну сесію.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що у Тбілісі спецпризначенці МВС почали силовий розгін акції протесту проти ухвалення в цілому закону про "іноземних агентів".

Наразі відомо, що сутички між демонстрантами та представниками поліції тривають, а силовиками вже було затримано близько 20 активістів.