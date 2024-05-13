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Комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт про "іноагентів": що буде далі

Фото: третє читання у парламенті Грузії щодо закону про іноагентів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Комітет з юридичних питань парламенту Грузії стрімко підтримав у третьому читанні скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Зазначається, що для цього депутатам знадобилося усього 1 хвилина і 7 секунд. 

"Питань і зауважень у присутніх не було, зовсім. На цьому засідання закінчилося. Через цю хвилину і 7 секунд перед парламентом із сьомої ранку тривають сутички поліції з демонстрантами", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що завтра, 14 травня, проєкт буде винесено на голосування на пленарну сесію. 

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що у Тбілісі спецпризначенці МВС почали силовий розгін акції протесту проти ухвалення в цілому закону про "іноземних агентів".

Наразі відомо, що сутички між демонстрантами та представниками поліції тривають, а силовиками вже було затримано близько 20 активістів.

Що передувало

Нагадаємо, у квітні парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", мета якого - контролювати і стримувати діяльність іноземних неурядових організацій, що займаються громадянськими правами в Грузії.

Правляча партія торік намагалася схвалити документ, але після масових протестів він був відкликаний. Однак, це не дало очікуваних результатів, адже текст нинішнього законопроєкту майже повністю збігається з торішнім. Головна відмінність - термін "іноагент" замінено на "організація, що здійснює діяльність в інтересах іноземної держави".

Таким чином, документ фактично збіжний із законом, що багато років діє в Росії.

Так, 30 квітня, напередодні другого читання законопроєкту, тисячі грузинів вийшли у центр Тбілісі на акцію протесту, під час якої відбулися жорсткі сутички з поліцією.

Однак, не дивлячись на це, 1 травня депутати парламенту схвалили документ у другому читанні.

Вже 11 травня у Тбілісі відбувся "Європейський марш", що став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Тоді президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстренним зверненням на тлі масових протестів.

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Грузія