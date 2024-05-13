В Тбілісі спецназ розганяє учасників мітингу проти закону про "іноагентів", - ЗМІ

У грузинській столиці Тбілісі спецназ МВС почав силовий розгін акції протесту проти ухвалення в цілому закону про "іноземних агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSGEORGIA.

Близько 5:00 ранку за місцевим часом, у центр до будівлі парламенту почали під'їжджати автобуси зі спецназом. Правоохоронці висадилися і почали розбирати екіпірування, на площі Свободи встановили три водомети.

О 6:10 спецпризначенці почали силовий розгон мітингу.

"Спецпризначенці почали витісняти протестувальників із бічних вулиць навколо парламенту", - йдеться у повідомленні.

Незадовго до цього МВС попередило, що учасники акції мають п'ять хвилин, щоб розійтися від входів до парламенту.

Частина мітингувальників стоїть перед спецназом і скандує "Хай живе Грузія". Інша частина акції зосереджена безпосередньо перед парламентом та біля заднього входу.

Згодом з'явилися відео спроби спецназу розігнати мітингувальників.