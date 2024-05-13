В Тбілісі спецназ розганяє учасників мітингу проти закону про "іноагентів", - ЗМІ
У грузинській столиці Тбілісі спецназ МВС почав силовий розгін акції протесту проти ухвалення в цілому закону про "іноземних агентів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSGEORGIA.
Близько 5:00 ранку за місцевим часом, у центр до будівлі парламенту почали під'їжджати автобуси зі спецназом. Правоохоронці висадилися і почали розбирати екіпірування, на площі Свободи встановили три водомети.
О 6:10 спецпризначенці почали силовий розгон мітингу.
"Спецпризначенці почали витісняти протестувальників із бічних вулиць навколо парламенту", - йдеться у повідомленні.
Незадовго до цього МВС попередило, що учасники акції мають п'ять хвилин, щоб розійтися від входів до парламенту.
Частина мітингувальників стоїть перед спецназом і скандує "Хай живе Грузія". Інша частина акції зосереджена безпосередньо перед парламентом та біля заднього входу.
Згодом з'явилися відео спроби спецназу розігнати мітингувальників.
Протести в Грузії
У квітні парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроект "Про прозорість іноземного впливу". Документ вводить статус "іноземних агентів", що фінансуються і контролюються іноземними організаціями та фондами. Документ подібний до закону, що багато років діє в Росії.
30 квітня, напередодні другого читання законопроекту, тисячі людей вийшли у центр Тбілісі на акцію протесту, під час якої відбулися жорсткі сутички з поліцією.
Не дивлячись на протести, 1 травня депутати парламенту схвалили документ у другому читанні.
11 травня у Тбілісі відбувся "Європейський марш", що став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстренним зверненням на тлі масових протестів.
13 травня планується розгляд закону в останньому, третьому, читанні та голосування за документ у цілому.
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