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Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах": что будет дальше

Фото: третье чтение в парламенте Грузии по закону об иноагентах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии стремительно поддержал в третьем чтении скандальный законопроект об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia.

Отмечается, что для этого депутатам понадобилось всего 1 минута и 7 секунд.

"Вопросов и замечаний у присутствующих не было, совсем. На этом заседание закончилось. Через эту минуту и 7 секунд перед парламентом с семи утра продолжаются столкновения полиции с демонстрантами", - говорится в сообщении.

Известно, что завтра, 14 мая, проект будет вынесен на голосование на пленарную сессию.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Тбилиси спецназовцы МВД начали силовой разгон акции протеста против принятия в целом закона об "иностранных агентах".

Известно, что столкновения между демонстрантами и представителями полиции продолжаются, а силовиками уже были задержаны около 20 активистов.

Что предшествовало

Напомним, в апреле парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", цель которого – контролировать и сдерживать деятельность иностранных неправительственных организаций, занимающихся гражданскими правами в Грузии.

Правящая партия в прошлом году пыталась одобрить документ, но после массовых протестов он был отозван. Однако это не дало ожидаемых результатов, ведь текст нынешнего законопроекта почти полностью совпадает с прошлогодним. Главное отличие – термин "иноагент" заменен на "организация, осуществляющая деятельность в интересах иностранного государства".

Таким образом, документ фактически совпадает с законом, который много лет действует в России.

Так, 30 апреля, накануне второго чтения законопроекта, тысячи грузин вышли в центр Тбилиси на акцию протеста, во время которой произошли жесткие стычки с полицией.

Однако, не смотря на это, 1 мая депутаты парламента одобрили документ во втором чтении.

Уже 11 мая в Тбилиси прошел "Европейский марш", ставший крупнейшим митингом в современной истории страны.

Тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых протестов.

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Грузия