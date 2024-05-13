Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах": что будет дальше

Отмечается, что для этого депутатам понадобилось всего 1 минута и 7 секунд.

"Вопросов и замечаний у присутствующих не было, совсем. На этом заседание закончилось. Через эту минуту и 7 секунд перед парламентом с семи утра продолжаются столкновения полиции с демонстрантами", - говорится в сообщении.

Известно, что завтра, 14 мая, проект будет вынесен на голосование на пленарную сессию.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Тбилиси спецназовцы МВД начали силовой разгон акции протеста против принятия в целом закона об "иностранных агентах".

Известно, что столкновения между демонстрантами и представителями полиции продолжаются, а силовиками уже были задержаны около 20 активистов.