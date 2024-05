У вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей, - ЗМІ

За словами фактчекерів, на протесті були присутні щонайменше 200 тисяч осіб. Водночас протягом дня їх кількість могла досягати й до 300 тисяч.

Today's rally was the largest in modern Georgian history. Europe Square was packed with marchers arriving from at least four different locations, while many others came directly to the square. Some arrived late and others early. According to estimates from World Military via… https://t.co/WY4gNWW4A7