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У вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей, - ЗМІ

Неділя 12 травня 2024 03:53
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У вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей, - ЗМІ Фото: у вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Європейський марш", який пройшов вчора, 11 травня, у Грузії, став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости-Грузия".

За словами фактчекерів, на протесті були присутні щонайменше 200 тисяч осіб. Водночас протягом дня їх кількість могла досягати й до 300 тисяч.

Зазначається, що розрахунки проводились завдяки інструменту Mapchecking, який дозволяє підрахувати кількість людей на конкретній території після вказування щільності натовпу.

Зокрема, згідно з підрахунками Visioner, до вчорашнього дня наймасштабніша акція протестувальників відбулась 28 квітня.

Протести в Грузії

Нещодавно правляча партія Грузії розпочала обговорювати законопроєкт про "іноземних агентів", що спровокувало хвилю протестів в країні. Документ суперечить демократичним принципам та є аналогічним тому, що прийняли в авторитарній Російській Федерації.

Законопроєкт було підтримано парламентом Грузії в рамках другого читання 1 травня. Зокрема ситуація довкола протестів викликає занепокоєння в Європейському союзі (ЄС). Низка офіційних осіб засудила застосування сили проти протестувальників й, наприклад, закликала позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до блоку.

Більш детально про події в Грузії - в матеріалі РБК-Україна.

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