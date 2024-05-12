У вчорашньому протесті у Грузії взяли участь щонайменше 200 тисяч людей, - ЗМІ

"Європейський марш", який пройшов вчора, 11 травня, у Грузії, став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Новости-Грузия ".

За словами фактчекерів, на протесті були присутні щонайменше 200 тисяч осіб. Водночас протягом дня їх кількість могла досягати й до 300 тисяч.

Today's rally was the largest in modern Georgian history. Europe Square was packed with marchers arriving from at least four different locations, while many others came directly to the square. Some arrived late and others early. According to estimates from World Military via… https://t.co/WY4gNWW4A7 — Visioner (@visionergeo) May 11, 2024

Зазначається, що розрахунки проводились завдяки інструменту Mapchecking, який дозволяє підрахувати кількість людей на конкретній території після вказування щільності натовпу.

Зокрема, згідно з підрахунками Visioner, до вчорашнього дня наймасштабніша акція протестувальників відбулась 28 квітня.

This is an absolutely incredible amount of people in the streets of Tbilisi.



Georgia’s future is in the EU and the West; and will never be in Russia. pic.twitter.com/LrXCILbOFm — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) May 11, 2024

Протести в Грузії

Нещодавно правляча партія Грузії розпочала обговорювати законопроєкт про "іноземних агентів", що спровокувало хвилю протестів в країні. Документ суперечить демократичним принципам та є аналогічним тому, що прийняли в авторитарній Російській Федерації.

Законопроєкт було підтримано парламентом Грузії в рамках другого читання 1 травня. Зокрема ситуація довкола протестів викликає занепокоєння в Європейському союзі (ЄС). Низка офіційних осіб засудила застосування сили проти протестувальників й, наприклад, закликала позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до блоку.

Більш детально про події в Грузії - в матеріалі РБК-Україна.