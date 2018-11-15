В парламенте Британии призвали выразить вотум недоверия Терезе Мэй

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Ранее Мэй заявляла, что заручилась поддержкой правительства по поводу соглашения об условиях Brexit

Член британского парламента Анн Мари Моррис призвала выразила вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за проекта Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.

Как отмечается, ранее Мэй заявляла, что заручилась поддержкой правительства по поводу соглашения об условиях Brexit.

"Кабинет принял совместное решение о том, что правительство должно поддержать проект соглашения и изложенную в нём политическую декларацию. Это решающий шаг, который позволит завершить переговоры в ближайшие дни. Решение далось очень нелегко, но я уверена, что оно принято на благо национальных интересов", - заявила она.

Однако, как сообщает издание, после этого представитель британского парламента Анн Мари Моррис призвала выразила вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Напомним, государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара подал в отставку из-за несогласия с проектом соглашения о выходе Британии из ЕС.

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб также объявил о том, что покидает свой пост.

РБК-Украина писало, что в правительстве Великобритании почти половина министров высказались против плана премьера Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза.