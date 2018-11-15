Саммит ЕС по завершению работы над соглашением о Brexit состоится 25 ноября

Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Накануне в Великобритании поддержали черновой вариант соглашения

Лидеры стран Европейского Союза 25 ноября соберутся на очередной саммит касательно выхода Великобритании из состава союза. Об этом в четверг, 15 ноября, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, информирует РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

По его словам, лидеры ЕС соберутся в воскресенье, 25 ноября, в 9:30. Во время встречи могут завершить и формализовать соглашение о Brexit.

"Позвольте мне сказать нашим британским друзьям: так как я очень расстроен, что вы покидаете нас, я сделаю все, чтобы сделать это расставание менее болезненным, как для вас, так и для нас", - добавил Туск.

Напомним, вечером 14 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры ее кабинета поддержали черновой вариант соглашения о выходе королевства из состава Евросоюза.

Также отметим, что главный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье сообщил, что в проекте соглашения удалось избежать "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Этот вопрос попытаются урегулировать во время переходного периода, который продлится 21 месяц. Если окончательного решения не примут, то переходный период могут продлить, или же все Соединенное Королевство останется в таможенном союзе с ЕС.