План Мэй по Brexit не поддержали 11 из 25 министров, - The Guardian

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Безоговорочно предложения британского премьера по выходу из Евросоюза поддержал только один министр

В правительстве Великобритании почти половина министров высказались против плана премьера Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации газеты, план премьера безоговорочно поддержал только один министр, а 11 из 25 членов правительства были против него.

В то же время журналист телеканала Sky News Бэт Рикби сообщила в Twitter о "примерно десяти" министрах, выступивших против плана Мэй.

Имена глав ведомств, выступивших против, и сами ведомства не называются.

Напомним, Кабинет министров Британии в среду, 14 ноября, поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза.

По данным СМИ, соглашение предполагает, в частности, что Великобритания покинет Таможенный союз ЕС, что позволит ей вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.