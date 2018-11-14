Правительство Британии поддержало проект соглашения о Brexit, - Мэй

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Кабинет министров Британии назвал проект соглашения "решительным шагом вперед"

Кабинет министров Британии поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщила премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Премьер-министр Тереза Мэй говорит, что Кабмин поддержал проект соглашения о выходе из ЕС, назвав его "решительным шагом вперед", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщалось, что постпреды 27 стран Европейского союза завершили встречу посвященную Brexit в Брюсселе.

"Встреча постпредов 27 стран ЕС завершилась. В Лондоне пока не сказали дипломатам ни слова о том, дали ли "зеленый свет" сделке британские министры", - пишет журналист BuzzFeed Альберто Нарделли.

Тереза Мэй на специальной встрече с членами правительства обсудила условия Brexit. Таким образом, Мэй удалось убедить большинство министров поддержать ее план выхода из Евросоюза. По данным The Times, соглашение предполагает, что Соединенное Королевство покинет Таможенный союз ЕС. Это позволит Британии вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.

Напомним, вчера стало известно, что Лондон и Брюссель согласовали на техническом уровне договор об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Британия и Европейский союз могут заключить сделку по Brexit в течение двух ближайших дней. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что по большому количеству вопросов относительно Brexit до сих пор не достигнута договоренность с Европейским союзом.

По словам британского министра по вопросу Brexit Доминики Рааб, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября.

Как известно, в 2016 году во время референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, 51,9% голосующих поддержали это решение.