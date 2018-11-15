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Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

Новости » Политика    15.11.2018 - 11:39
Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку
Фото: Доминик Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Свое решение он объяснил тем, что не поддерживает вариант соглашения Brexit

Британский министр по вопросам выхода Великобритании из состава Европейского союза Доминик Рааб подал в отставку в четверг, 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Свое решение он объяснил тем, что не может поддержать соглашение о Brexit, которое ранее согласовали Великобритания и ЕС.

В своем заявлении об отставке Рааб заявил, что предложенный Северной Ирландией режим "представляет собой реальную угрозу целостности Соединенного Королевства".

Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

Заявление об отставке (twitter.com/DominicRaab)

Вечером 14 ноября, премье-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры ее кабинета поддержали черновой вариант соглашения о выходе королевства из состава Евросоюза.

Тереза Мэй на специальной встрече с членами правительства обсудил условия Brexit. Таким образом, Мэй удалось убедить большинство министров поддержать ее план выхода из Евросоюза. По данным The Times, соглашение предусматривает, что Соединенное Королевство покинет Таможенный союз ЕС. Это позволит Британии вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.

Как сообщало РБК-Украина, глава Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что саммит ЕС о завершении работы над соглашением о Brexit состоится 25 ноября.

Отметим, что главный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье сообщил, что в проекте соглашения также удалось избежать "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Этот вопрос попытаются урегулировать во время переходного периода, который продлится 21 месяц. Если окончательного решения не найдут, то переходный период могут продлить, или же все Соединенное Королевство останется в таможенном союзе с ЕС.

Саммит ЕС по завершению работы над соглашением о Brexit состоится 25 ноября План Мэй по Brexit не поддержали 11 из 25 министров, - The Guardian
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