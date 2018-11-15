В Британии госсекретарь подал в отставку из-за несогласия с проектом Brexit

Фото: Шайлеш Вара (facebook.com/Shailesh_Vara)

В своем заявлении об отставке Шайлеш Вара выразил несогласие с достигнутым с Европейским союзом соглашением

Государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара подал в отставку из-за несогласия с проектом соглашения о выходе Британии из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

В своем заявлении об отставке Шайлеш Вара выразил несогласие с достигнутым с Европейским союзом соглашением, отметив, что она оставляет Британию на распутье и не дает временных рамок, когда она "наконец станет суверенным государством".

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб также объявил о том, что покидает свой пост.

"Я не могу поддержать это соглашение по двум причинам. Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС", - написал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Великобритании двое министров готовы уйти в отставку в связи с выходом страны из Европейского союза.

По его словам, речь идет о министре международного развития Пенни Мордонта и министре труда и пенсий Эстер Макви. Информацию об отставках министров корреспонденту сообщили в источники в британском правительстве.

Также напомним, в правительстве Великобритании почти половина министров высказались против плана премьера Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза.