Парламент Чехии выразил доверие правительству Бабиша

Заседание парламента длилось более 16 часов

Парламент Чехии сегодня ночью, 12 июля, выразил доверие правительству меньшинства Андрея Бабиша, в которое входят возглавляемая Бабишем партия ANO ("Акция недовольных граждан") и социал-демократы. Об этом передает DW.

Как сообщается, заседание длилось более 16 часов.

Из 196 присутствовавших депутатов в пользу правительства Бабиша проголосовали 105. Вместе с тем, 91 проголосовали против.

На формирование правительства в Чехии потребовалось около девяти месяцев. Движение ANO во главе с Бабишем стало победителем на парламентских выборах в октябре 2017 года, однако не получило абсолютного большинства голосов. В январе парламент Чехии отказал в вотуме доверия правительству, которое сформировал Бабиш.

В апреле чешские социал-демократы согласились вернуться к переговорам, чтобы сформировать новое правительство с миллиардером Андреем Бабишом и его политической силой.

6 июня 2018 года президент Чехии Милош Земан повторно назначил Андрея Бабиша на должность премьер-министра. 31 мая состоялась встреча Земана и Бабиша, в ходе которой была достигнута соответствующая договоренность.

В конце июня 2018 года президент Чехии Милош Земан назначил новое правительство, которое возглавил премьер-министр Андрей Бабиш.