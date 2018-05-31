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Президент Чехии назначит премьер-министра 6 июня

НовостиПолитика    31.05.2018 - 18:57
Фото: Андрей Бабиш (flickr.com nato)
Фото: Андрей Бабиш (flickr.com nato)

В четверг состоялась встреча Земана и Бабиша, в ходе которой была достигнута данная договоренность

Президент Чехии Милош Земан назначит Андрея Бабиша на пост главы правительства 6 июня. Такая информация стала известна после их встречи 31 мая, передает Radio Praha.

"Президент Чешской Республики Милош Земан вдруг назначит премьер-министром Андрея Бабиша 6 июня", - говорится в сообщении.

Указано, что встреча Земана и Бабиша состоялась в загородной резиденции главы государства в замке Ланы, по итогам которой Бабиш отметил, что после своего назначения получит "некоторое время" для формирования Кабинета министров.

Кроме того, Бабиш отметил, что голосование о доверии новому правительству может произойти в период с 10 по 17 июля.

Напомним, в апреле чешские социал-демократы согласились вернуться к переговорам, чтобы сформировать новое правительство с миллиардером Андреем Бабишом и его политической силой.

Отметим, что центристский движение Бабиша ANO победило на парламентских выборах в октябре, но его правительство не смогло получить обязательный вотум доверия в январе и должно было уйти в отставку.

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Теги публикации: Премьер-министр, Чехия, Милош Земан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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