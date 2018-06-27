В Чехии президент назначил новое правительство

Земан назначил новое двухпартийное правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишом

Президент Чехии Милош Земан назначил новое правительство, которое возглавил премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В среду президент Чехии Милош Земан назначил новое двухпартийное правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишом. Однако правительству меньшинства вероятно понадобится поддержка Коммунистической партии для выполнения своего мандата", - сообщает агентство.

Так, сейчас коалиция в нижней палате чешского парламента насчитывает 93 из 200 депутатов и будет требовать поддержки от других партий для принятия законов.

Указано, что в течение последних почти 30 лет Коммунистическая партия Чехии не имела такой возможности влиять на политику на национальном уровне.

Напомним, президент Чехии Милош Земан 6 июня повторно назначил Андрея Бабиша на должность премьер-министра. 31 мая состоялась встреча Земана и Бабиша, в ходе которой была достигнута соответствующая договоренность.