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В Чехии президент назначил новое правительство

НовостиПолитика    27.06.2018 - 11:49
Фото: Милош Земан (zemanmilos.cz)
Фото: Милош Земан (zemanmilos.cz)

Земан назначил новое двухпартийное правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишом

Президент Чехии Милош Земан назначил новое правительство, которое возглавил премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В среду президент Чехии Милош Земан назначил новое двухпартийное правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишом. Однако правительству меньшинства вероятно понадобится поддержка Коммунистической партии для выполнения своего мандата", - сообщает агентство.

Так, сейчас коалиция в нижней палате чешского парламента насчитывает 93 из 200 депутатов и будет требовать поддержки от других партий для принятия законов.

Указано, что в течение последних почти 30 лет Коммунистическая партия Чехии не имела такой возможности влиять на политику на национальном уровне.

Напомним, президент Чехии Милош Земан 6 июня повторно назначил Андрея Бабиша на должность премьер-министра. 31 мая состоялась встреча Земана и Бабиша, в ходе которой была достигнута соответствующая договоренность.

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Теги публикации: Чехия, Милош Земан, правительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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