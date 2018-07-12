Парламент Чехії висловив довіру уряду Бабиша

Засідання парламенту тривало понад 16 годин

Парламент Чехії сьогодні вночі, 12 липня, висловив довіру уряду меншості Андрія Бабиша, в яке входять очолювана Бабишем партія ANO "Акція незадоволених громадян") і соціал-демократи. Про це передає DW.

Як повідомляється, засідання тривало понад 16 годин.

З 196 присутніх депутатів на користь уряду Бабиша проголосували 105. Разом з тим, 91 проголосували проти.

На формування уряду в Чехії знадобилося близько дев'яти місяців. Рух ANO на чолі з Бабишем став переможцем на парламентських виборах у жовтні 2017 року, проте не отримав абсолютної більшості голосів. У січні парламент Чехії відмовив у вотум довіри уряду, який сформував Бабиш.

У квітні чеські соціал-демократи погодилися повернутися до переговорів, щоб сформувати новий уряд з мільярдером Андрієм Бабишом і його політичною силою.

6 червня 2018 року президент Чехії Мілош Земан повторно призначив Андрія Бабиша на посаду прем'єр-міністра. 31 травня відбулася зустріч Земана і Бабиша, в ході якої була досягнута відповідна домовленість.

В кінці червня 2018 року президент Чехії Мілош Земан призначив новий уряд, який очолив прем'єр-міністр Андрій Бабиш.