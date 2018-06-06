Президент Чехии Земан вновь назначил премьер-министром Андрея Бабиша

Земан попросил Бабиша своевременно подать предложение относительно состава нового правительства

Президент Чехии Милош Земан сегодня, 6 июня, повторно назначил Андрея Бабиша на должность премьер-министра. Об этом сообщает Aktualne.

"Я прошу вас представить мне предложение относительно состава моего правительства вовремя, чтобы я мог ознакомиться с его членами", - сказал Земан.

Напомним, 31 мая состоялась встреча Земана и Бабиша, в ходе которой была достигнута соответствующая договоренность.

Встреча Земана и Бабиша состоялась в загородной резиденции главы государства в замке Ланы. По ее итогам Бабиш сообщил, что после своего назначения получит "некоторое время" на формирование Кабинета министров.

Кроме того, Бабиш отметил, что голосование о доверии новому правительству может состояться в период с 10 по 17 июля.