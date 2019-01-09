ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Парламент Британії вимагає від Мей розкрити запасний план щодо виходу з ЄС

Новини » Політика    09.01.2019 - 17:25
Парламент Британії вимагає від Мей розкрити запасний план щодо виходу з ЄС
Ілюстративне фото (gettyimages)

За це рішення проголосували 308 депутатів, проти - 297

Палата громад парламенту Великобританії проголосували за те, щоб прем'єр міністр протягом трьох днів розкрила свій запасний план щодо виходу з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

За це рішення проголосували 308 депутатів, проти - 297. У виданні зазначають, що це вже друга поразка уряду Мей у парламенті.

Нагадаємо, палата громад парламенту Великобританії схвалила поправку до законопроекту, що обмежує повноваження уряду в податковій сфері у разі виходу Британії з ЄС (Brexit) без підсумкової угоди про умови подальшої співпраці між Лондоном і Брюсселем. 

Після цього прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня.

Раніше Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.

Відзначимо, Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу. Мей також згадала про "прикрий розкол" в країні між прихильниками Brexit і їх опонентами.

Австрійцям у Британії дозволять подвійне громадянство після Brexit Британський депутат написав листа затриманим РФ українським морякам
Новини України ВеликобританияТереза МэйBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся