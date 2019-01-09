Парламент Британії вимагає від Мей розкрити запасний план щодо виходу з ЄС

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За це рішення проголосували 308 депутатів, проти - 297

Палата громад парламенту Великобританії проголосували за те, щоб прем'єр міністр протягом трьох днів розкрила свій запасний план щодо виходу з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

За це рішення проголосували 308 депутатів, проти - 297. У виданні зазначають, що це вже друга поразка уряду Мей у парламенті.

Нагадаємо, палата громад парламенту Великобританії схвалила поправку до законопроекту, що обмежує повноваження уряду в податковій сфері у разі виходу Британії з ЄС (Brexit) без підсумкової угоди про умови подальшої співпраці між Лондоном і Брюсселем.

Після цього прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня.

Раніше Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.

Відзначимо, Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу. Мей також згадала про "прикрий розкол" в країні між прихильниками Brexit і їх опонентами.