Парламент Великобритании ограничил финансирование Brexit без сделки с ЕС

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Отмечается, что голосование в парламенте стало очередным поражением для правительства Терезы Мэй

Палата общин парламента Великобритании одобрила поправку к законопроекту, которая ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Британии из ЕС (Brexit) без итоговой сделки об условиях дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Как отмечает издание, это голосование в парламенте стало очередным поражением для правительства Терезы Мэй.

Результат также показывает, что большинство в Палате общин настроены против выхода из ЕС без соглашения накануне ключевого голосования в британском парламенте.

Отмечается, что поправка, которую поддержали лейбористы и некоторые консерваторы, направлена ​​на то, чтобы Министерство финансов не могло изменить размер налогов. Таким образом, сделав возможным Brexit без соглашения, если своего одобрения на это не дали депутаты.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент Британии проведет голосование по Brexit 15 января.

Мэй добавила, что правительственная политика не предусматривает продолжение выполнения статьи 50 о выходе из ЕС.

Ранее Тереза Мэй призывала членов парламента страны проголосовать за соглашение о выходе страны из состава Евросоюза(Brexit). Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.