У Парижі заборонили проводити протести в "гарячих точках" міста
У Парижі поліція заборонила мітинги в двох основних локаціях протестів проти пенсійної реформи - на площі Згоди та в районі Єлисейських полів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляється, протягом останніх двох вечорів люди збиралися на вулицях, протестуючи проти законопроекту про пенсійну реформу, який підвищить вік виходу на пенсію з 62 до 64 років.
"Через серйозні ризики порушення громадського порядку і безпеки будь-які збори на площі Згоди та її околицях, а також в районі Єлисейських полів заборонені", - заявила поліція.
Проте, це рішення не зупинило демонстрантів, які вийшли на вулиці в інших місцях з транспарантами та профспілковими прапорами. Рано вранці в суботу противники пенсійної реформи увійшли в торговий район Les Halles в центрі Парижа.
По всій країні відбуваються нові демонстрації, а в Парижі очікується, що великий мітинг розпочнеться о 18:00 на площі Італії.
Нагадаємо, уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи, яка передбачає підвищення на два роки пенсійного віку, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.
Після цієї заяви на вулиці Парижа вийшли протестувальники. 7 березня на одному з таких мітингів поліція затримала понад 10 людей.
Проте, 12 березня Сенат Франції проголосував за пенсійну реформу, незважаючи на протести.
Того ж дня у Парижі між протестувальниками проти пенсійної реформи та поліцією сталися сутички. В результаті, заздалегідь є постраждалі з обох сторін.
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