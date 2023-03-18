ua ru
Сб, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Париже запретили проводить протесты в "горячих точках" города

Новина українською →
Париж, Суббота 18 марта 2023 21:24
В Париже запретили проводить протесты в "горячих точках" города Фото: в Париже запретили проводить протесты в "горячих точках" города (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Париже полиция запретила митинги в двух основных локациях протестов против пенсионной реформы - на площади Согласия и в районе Елисейских полей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, за последние два вечера люди собирались на улицах, протестуя против законопроекта о пенсионной реформе, который повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

"Из-за серьезных рисков нарушения общественного порядка и безопасности любое собрание на площади Согласия и его окрестностях, а также в районе Елисейских полей запрещено", - заявила полиция.

Однако это решение не остановило демонстрантов, вышедших на улицы в других местах с транспарантами и профсоюзными флагами. Ранним утром в субботу противники пенсионной реформы вошли в торговый район Les Halles в центре Парижа.

По всей стране проходят новые демонстрации, а в Париже ожидается, что большой митинг начнется в 18:00 на площади Италии.

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

После этого заявления на улицы Парижа вышли протестующие. 7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.

Однако 12 марта Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты.

В тот же день в Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате, заранее пострадавшие с обеих сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж
NEWS
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить