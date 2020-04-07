В Париже запретили заниматься спортом на улице днем

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Спортивные площадки будут открыты до 10:00 утра и после 19:00 вечера

Власти Парижа ужесточили карантин, запретив гражданам заниматься спортом на свежем воздухе в дневное время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, со среды людям, желающим заниматься спортом на улице, придется это делать до 10 часов утра или после 19 часов вечера.

"С 8 апреля посещения отдельных спортивных площадок больше не будут разрешаться с 10:00 до 19:00 по всей территории Парижа. Они остаются открытыми с 7:00 до 10:00, когда толпа на улице самая маленькая", - говорится в заявлении префектуры Парижа.

В настоящее время во Франции известно о почти 100 тыс. случаях заражения. От инфекции умерли 9 тыс. человек. При этом почти 17,5 тыс. французов смогли излечиться.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик пандемии в стране еще не достигнут, он находится на фазе обострения. Собственно поэтому власти Франции пока не планируют ослаблять карантинные ограничения.

Также РБК-Украина сообщало, что правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина. Так, французы смогут загрузить соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.