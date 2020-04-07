ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Париже запретили заниматься спортом на улице днем

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 14:17
В Париже запретили заниматься спортом на улице днем
Иллюстративное фото (flickr)

Спортивные площадки будут открыты до 10:00 утра и после 19:00 вечера

Власти Парижа ужесточили карантин, запретив гражданам заниматься спортом на свежем воздухе в дневное время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам мэра Парижа Анн Идальго, со среды людям, желающим заниматься спортом на улице, придется это делать до 10 часов утра или после 19 часов вечера.

"С 8 апреля посещения отдельных спортивных площадок больше не будут разрешаться с 10:00 до 19:00 по всей территории Парижа. Они остаются открытыми с 7:00 до 10:00, когда толпа на улице самая маленькая", - говорится в заявлении префектуры Парижа.

В настоящее время во Франции известно о почти 100 тыс. случаях заражения. От инфекции умерли 9 тыс. человек. При этом почти 17,5 тыс. французов смогли излечиться.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик пандемии в стране еще не достигнут, он находится на фазе обострения. Собственно поэтому власти Франции пока не планируют ослаблять карантинные ограничения.

Также РБК-Украина сообщало, что правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина. Так, французы смогут загрузить соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

В Украине зафиксировали новый случай выздоровления от коронавируса В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
Новости Украины ФранцияПарижкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь