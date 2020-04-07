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Во Франции считают, что ослаблять карантин еще рано

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 12:48
Во Франции считают, что ослаблять карантин еще рано
Фото: Оливье Веран (twitter com olivierveran)

Строгое соблюдение карантина является наиболее необходимым сейчас, чем когда-либо до этого

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран против ослабления карантинных ограничений, несмотря на сокращение новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает BFMTV.

По словам министра здравоохранения, пик пандемии в стране еще не достигнут и находится на фазе обострения. Поэтому для уменьшения количества заболеваний, строгое соблюдение карантина является наиболее необходимым, чем когда-либо до этого.

"Вчера мы насчитали 94 дополнительных госпитализаций тяжелых пациентов, эта цифра сокращается, госпитализированных пациентов все еще больше, чем пациентов, которые выходят из больницы", - сказал Веран.

Также он добавил, что усилия, которые направлены на противодействие коронавирусу еще не закончены, но они уже приносят результаты. Однако и после достижения пика не нужно сразу расслабляться

Напомним, правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за пандемии коронавируса. Отныне французы смогут скачать соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

Кроме того, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.

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